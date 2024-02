Biden “sull’orlo di una crisi di nervi” insulta Putin e lo definisce: “Un pazzo figlio di puttana”

“Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di puttana come Putin e preoccuparci della guerra nucleare”

Lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale a San Francisco, durante il quale ha definito Putin “Sob” , acronimo di “pazzo figlio di puttana”. Il presidente degli Stati Uniti stava parlando in comizio elettorale in California per una raccolta fondi per la sua campagna elettorale, quando ha usato l’offensivo acronimo per definire Putin. “Questa è l’ultima minaccia esistenziale – ha detto – noi abbiamo un pazzo figlio di puttana come quel Putin, e altri, e ci ritroviamo a essere sempre preoccupati riguardo il conflitto nucleare, ma la minaccia esistenziale per l’umanità è il clima”.

Nulla di nuovo comunque, non è la prima volta che Biden usa questa definizione volgare e non adatta al su ruolo istituzionale, lo aveva già fatto nel gennaio di due anni, con un giornalista di Fox News che segue le vicende della Casa Bianca. Ormai si è capito che il presidente americano quando si “surriscalda” emotivamente va fuori dalle righe.

Ovviamente oltre al turpiloquio, Biden ha accusato Putin per la morte di Alexei Navalny, deceduto in un gulag nella parte remota della Russia e Donald Trump, che non ha accusato il capo del Cremlino per la morte di Navalny.