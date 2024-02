Palermo. Medico ospedale Cervello aggredito con un tirapugni da paziente: ferito e sottoposto a intervento chirurgico

Non ha voluto prescrivere un farmaco ad un paziente che ha reagito colpendolo con un tirapugni: primario ferito gravemente e sottoposto ad intervento chirurgico

L’ennesima aggressione è avvenuta all’ospedale Cervello di Palermo. La vittima di una brutale aggressione è Alfredo Caputo, primario di Endocrinologia oncologica a indirizzo oncologico per adulti, colpito con un tirapugni da un paziente, ferendolo gravemente alla testa, tanto da rendere necessario un intervento in sala operatoria.

Secondo quanto ricstruito, il paziente in cura nel reparto, avrebbe iniziato un’accesa discussione col medico, pretendendo la prescrizione di un farmaco, ma al diniego di Caputo si è scatenata la folle violente aggressione con colpi che hanno procurato una ferita lacero-contusa alla testa e una probabile frattura a un braccio al primario che è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata ma il medico non dovrebbe essere in pericolo di vita.