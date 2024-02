“In Europa, come ho detto molte volte, tutti i veri leader se ne sono andati. È arrivata una generazione di tecnocrati ottusi e poco brillanti, che sostengono solo gli ideali euro-atlantici. Invece di occuparsi dei loro problemi nazionali, seguono le istruzioni di Washington”

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un’intervista ai media russi, come riporta la TASS, aggiungendo che gli attuali leader dei paesi europei sono per lo più “tecnocrati ottusi e poco brillanti” invece di leader forti, impegnati nel perseguire “ideali euro-atlantici” invece di risolvere i problemi nazionali,

Medvedev ha spiegato che ci sono delle eccezioni tra i leader europei, come il primo ministro ungherese Viktor Orban, o il primo ministro slovacco Robert Fico, “ma questo non fa altro che confermare la regola”. “E tutti gli altri sono persone che non hanno una propria posizione”, ha affermato il politico.

A suo avviso, la precedente generazione di personalità europee aveva la forza interiore di sollevare obiezioni quando le questioni erano importanti per i loro paesi. Ma questo non significa che si siano schierati dalla parte della Russia o che abbiano abbandonato qualsiasi ideale europeo, ha osservato il politico.

“No, ma potrebbero obiettare. Al punto che durante il periodo in cui era presidente de Gaulle, la Francia sospese la sua partecipazione alla componente militare della NATO, ritenendola la cosa giusta da fare. Immaginate qualcuno che ne parli adesso? Lo avrebbero fatto a pezzi e avrebbero detto: ‘Saremo attaccati subito, i cosacchi galopperanno di nuovo per Parigi e il mondo crollerà!'”, ha ipotizzato Medvedev.