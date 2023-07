Bill Gates ha la soluzione per il riscaldamento globale: “Oscuriamo il sole con l’Aerosol, no problem”

Bill Gates è sicuro di avere la soluzione, già attuabile , per attenuare il riscaldamento della terra: oscurare il sole con l’aerosol e altri componenti simili… Sembra di essere in “Matrix”

In Matrix, l’uomo aveva oscurato il sole per impedire alla macchine, che grazie all’intelligenza artificiale avevano preso il controllo sugli umani, di alimentarsi, ma almeno nel film la soluzione non è servita. Certo è solo un film, la cui trama è frutto della fantasia dello sceneggiatore, ma un altro film si intitolava “Mai dire mai”.

Fantasia a parte, veniamo alla questione reale. Un team di scienziati dal 2012 è al lavoro per cercare di rendere la luce del sole meno forte e aiutare la Terra nell’attenuazione del riscaldamento globale, un problema sentito dal mondo intero. Nel 2017 Bill Gates si è interessato al progetto e ne è entrato a farne parte attivamente. Subito dopo è arrivata anche la comunicazione di interesse da parte della Casa Bianca che lo scorso 30 giugno ha stilato un rapporto con l’obiettivo di valutarne vantaggi e svantaggi.

Secondo gli scienziati, il sistema per oscurare il Sole dovrebbe funzionare alterando la composizione dell’atmosfera in maniera che questa sia più riflettente e rispedisca parte dei raggi solari indietro nello Spazio. In pratica l’obiettivo di SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, Esperimento sulla perturbazione controllata stratosferica) è quello di creare nuvole artificiali in modo che al suolo la temperatura sia più fresca, attraverso una tecnica chiamata Stratospheric Aerosol Injection (Iniezione di Aerosol Stratosferico).

La creazione di nuvole artificiali non è una pratica nuova e viene chiamata “inseminazione artificiale”. La Cina ad esempio, ha dichiarato pubblicamente di usare questa tecnica per fare piovere in zone del suo territorio aride per natura, ma tramite altri sistemi.

Per questa operazione le nuvole verrebbero create con la diffusione nella stratosfera di Aerosol, precisamente nel secondo dei cinque strati dell’atmosfera terrestre, quello che inizia a 15 chilometri dal suolo e si estende per altri 35 km. L’aerosol dovrebbe essere composto da acqua, gesso, e particelle di zolfo, che spruzzato in alta quota contribuirebbe alla creazione di nuvole nuove in grado di riflettere i raggi del sole.

Nel documento della Casa Bianca è evidenziato come la geoingegneria solare, in cui Bill Gates crede fermamente, offra “la possibilità di raffreddare il pianeta in modo significativo su una scala temporale di pochi anni”. Tutto Ok? Vedremo, certo è che ogni azione crea una reazione e gli scienziati al momento non hanno spiegato se sanno quale sia.