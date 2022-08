Bimba di 18 mesi muore travolta dall’auto del papà che stava facendo retromarcia e non si è accorto della piccola

Tragico incidente: una bimba di 1 anno e 6 mesi è morta travolta dall’auto del papà che stava facendo retromarcia. Vani i tentativi di soccorso

La tragedia è accaduta questa mattina a Tombelle di Codevigo, frazione di Vigonovo, in provincia di Venezia. Secondo quanto al momento ricostruito, la vettura era guidata dal padre della piccola che stava eseguendo una manovra in retromarcia. L’uomo non ha visto la bimba e l’ha stata investita.

Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del Suem, che hanno provato a rianimare la bimba, ma a causa delle gravi lesioni dovute all’impatto con l’auto non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Cordoglio da parte del primo cittadino di Vigonovo, Luca Martello: “È una grande tragedia, mi auguro che la comunità ora sappia fare scudo attorno a questa famiglia, per tutelare lei e il grande dolore di chi non ha commesso qualcosa consapevolmente. Sono incidenti che purtroppo accadono, ulteriori informazioni non spostano nulla, non aiuteranno ad evitare che riaccadano”.