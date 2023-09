Bloomberg: Società tedesca riprende a comprare gas dalla Russia

Una società tedesca, recentemente nazionalizzata a causa dei suoi legami con Mosca, ha ripreso a comprare gas naturale liquefatto dalla Russia

Lo scrive l’agenzia Bloomberg, secondo cui la SEFE, ex sussidiaria della russa Gazprom, prevede di caricare il gas liquefatto dall’impianto di Yamal, in Siberia, all’inizio del mese prossimo. L’agenzia osserva che il carico di gas russo è diretto in India, ma che “una società statale tedesca che fa affari con la Russia sta causando un certo allarme”. La SEFE ha affermato che non sta violando in alcun modo le sanzioni europee: “I porti tedeschi non sono coinvolti in questo processo, né le reti del gas europee o tedesche. Questo gas non raggiunge il mercato tedesco, l’industria o i consumatori in Germania”.