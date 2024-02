BMT Napoli: il 14 Marzo apre i battenti la Mostra d’Oltremare della Borsa Mediterranea del Turismo

Le nuove frontiere del turismo emergente, inclusivo e sostenibile, saranno al centro della ventisettesima edizione di BMT, la più importante fiera B2B del Mediterraneo

E’ un evento strategico per gli operatori del settore e non solo, organizzato da Progecta, azienda leader nell’organizzazione di fiere professionali in calendario nei giorni 14, 15 e 16 marzo, con numeri in costante crescita.

“È tempo di riflettere sul futuro – sottolinea Angioletto De Negri, patron di Progecta -, su come gli incerti scenari attuali, penso all’emergenza Covid prima e, poi, alle guerre in corso in questo momento nel mondo, abbiano stravolto tutto, incluse le mappe del turismo. Avvertiamo l’esigenza di promuovere un nuovo modo di operare, attento alle tante opportunità offerte dalla rete. È tempo di evolversi, adeguando le offerte delle agenzie di viaggio a richieste tutte nuove, a un consumatore finale sempre più alla ricerca di una più alta qualità dei servizi, di una qualificata assistenza operativa, con una garanzia del prodotto che deve essere indiscutibile. Di tutto questo, e di tanto altro, discuteremo a BMT, che si conferma e si rilancia come la fiera di riferimento per il comparto al Centro Sud e in tutto il Mediterraneo”.

Durante i tre giorni di manifestazione, in sei padiglioni della Mostra d’Oltremare, saranno ospitati 400 espositori e 140 buyers nazionali e internazionali, con seimila agenzie di viaggio accreditate, 220 media, 18 tra eventi tra convegni, presentazioni e corsi di formazione, e quattro workshop b2b tematici.

In particolare, il workshop Incoming ospiterà i migliori buyers internazionali, selezionati dall’Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, che saranno presenti ai propri tavoli di lavoro per ricevere in visita i seller dell’offerta Italiana. “Terme, Benessere & Vacanza Attiva” sarà incentrato sul turismo del benessere, mentre “Incentive&Congressi”, con l’offerta Meeting, Incentive, Congressi, ed Eventi, ospiterà Meeting Planner e PCO delle principali aziende Italiane. Infine, il workshop “Turismo Sociale” avrà come protagonisti Cral nazionali e buyers del turismo di gruppo interessati all’offerta ricettiva italiana: un’occasione unica per diversificare il proprio business con operazioni di gruppo e di destagionalizzazione.

Il racconto dell’Italia, con le sue offerte turistiche variegate, attraverserà l’intero Stivale con la presentazione dei servizi unici delle Regioni Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Trentino, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Lazio e Abruzzo, oltre alla presenza dell’Agenzia Nazionale del Turismo, Enit. Forte la presenza istituzionale tra i padiglioni della Borsa Mediterranea del Turismo anche grazie alla Regione Sardegna, che conferma uno stand di 300 metri quadrati e partecipa con gli operatori e le strutture ricettive del territorio.

Sarà la Croazia il paese ospite d’onore della ventisettesima edizione di BMT. Presente con uno stand di 110 metri quadrati, si promuoverà istituzionalmente, con la visita del ministro del Turismo Nikolina Brnjac, e commercialmente, con la partecipazione di diversi operatori turistici. Tra le novità del 2024 un accordo strategico tra la Borsa Mediterranea del Turismo e la Fagri, Filiera Agricola Italiana, presieduta da Gianfranco Grieci: nel padiglione Mediterraneo Wine e Food and Travel, dedicato al turismo legato ai prodotti della terra, sarà possibile incontrare oltre 100 aziende provenienti da tutta Italia. Rinnovato e ampliato il Villaggio Astoi, con 20 stand rivolti ai principali tour operator italiani. Raddoppia gli spazi espositivi “Agenzia per Amica”, network privato nato nel Sud Italia e ora diffuso in tutto il paese, e si conferma la partnership con Unicredit, organizzatore di un meeting di presentazione dei principali Its in ambito turistico del Centro Sud Italia.