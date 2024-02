Agrigento. Rissa per una partita di auto: 38enne ucciso per errore dai suoi amici. Tre fermati, indagini in corso

Una rissa per la compra-vendita di una partita di auto, quattro persone contro uno, poi è partito un colpo di pistola che ha colpito un 38enne a morte La rissa è iniziata ieri pomeriggio nel piazzale di una concessionaria di auto, ubicata a pochi metri dalla chiesa di Santa Rosa, all'ingresso del Villaggio Mosè, popoloso quartiere di Agrigento. La vittima è il 38enne Roberto Di Falco di Palma di Montechiaro. Secondo quanto al momneto hanno ricostruito gli inquirenti, quattro persone di Palma di Montechiaro, si sono recati nella concessionaria di auto per discutere su una compravendita di una partita di auto con un rappresentante della ditta. La discussione, iniziata nel piazzale della ditta, è degenerat e i quattro palmesi si sarebbero scagliato contro l'agrigentino aggredendolo. Nella collutazione è stata tirata fuori una pistola dalla quale è partito un colpo che ha centrato il 38 enne al petto uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di squadra mobile, scientifica e Volanti che hanno interrogato diverse persone ed hanno acquit le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'attività. L'indagine è coordinata dal procuratore Giovanni Di Leo e il pm Gaspare Bentivegna, dopo appena circa 12 ore di indagini, ha disposto tre provvedimenti di fermo per pericolo di fuga e di reiterazione del reato per i tre palmesi indagati per "Omicidio mediante errore". Gli investigatori della squadra mobile e Procura della Repubblica ipotizzano che i palmesi avrebbero voluto e cercato di uccidere il concessionario di auto, ma nell'esecuzione del reato – per errore appunto – è stata ucciso Roberto Di Falco, ossia una dei quattro palmesi. Pare che l'aggressione-colluttazionelite sia stata provocata da divergenze legate all'acquisto di autovetture pagate con assegni non esigibili poiché scoperti. Redazione Fatti & Avvenimenti