Mattarella “bacchetta” Piantedosi: “Autorevolezza non si misura con i ragazzi manganellati”

Duro monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi : “L’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”

Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa del Quirinale, alla quale si è aggiunta quella Diocesi di Pisa, con una nota firmata dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, è intervenuta su quanto accaduto ieri nella città della Torre dove gli studenti che partecipavano a un corteo sono stati caricati dalla polizia. “Il Consiglio Pastorale della Arcidiocesi di Pisa – si legge – esprime profonda preoccupazione e sconcerto per gli scontri avvenuti” nel centro della città, “che hanno causato il ferimento di alcuni studenti, anche minorenni”.

La Diocesi “ritiene che la violenza non sia mai giustificata e in attesa che si faccia luce sull’accaduto e sull’operato delle forze dell’ordine, auspica che tutte le autorità competenti intervengano per garantire il corretto e pacifico confronto democratico, tutelando la sicurezza di tutti, de i giovani in particolare”.

L’accaduto ha scosso l’opinione pubblica e in serata a Pisa è arrivata la risposta pacifica delle persone a migliaia sono scese in solidarietà agli studenti.

Anche tutte le opposizioni oggi, compatte, chiedono al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di riferire in Parlamento su quanto accaduto sia a Pisa che a Firenze. La segretaria Dem Elly Schlein ha parlato di clima di repressione. Si indignano e chiedono chiarezza anche Azione, Più Europa, Alleanza Verdi e Sinistra e il Movimento 5 stelle.