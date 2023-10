Bruxelles, attentato islamico. Uccisi due svedesi, attentatore fugge: “Sono dell’ISIS” – VIDEO

Un attentato si è verificato questa sera nel centro di Bruxelles, vicino place Sainctelette, nel quale due svedesi sono stati uccisi a colpi da arma da fuoco e un terzo versa in gravissime condizioni

Lo riferisce la polizia, citata dai media locali. L’attacco è avvenuto intorno alle 19.15 e come si vede on alcune immagini amatoriali che circolano in rete, un uomo che indossa una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, con un kalashnikov in mano, entra dentro un locale e spara sulle due vittime di nazionalità svedese, lascia altri feriti e poi fugge dal luogo della sparatoria su uno scooter. L’assalitore avrebbe gridato “Allah Akbar” e rivendicato la sua appartenenza all’Isis”. Le forze di polizia privilegiano ovviamente la pista terroristica, ma al momento nessun sospettato è stato ancora arrestato. Solo un mese fa erano arrivate le condanne per gli attentati del 2016 nella capitale belga.

In un video diffuso in rete e visibile sopra, l’autore della sparatoria rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico e si vanta di aver ucciso dei non credenti. Nel suo discorso, in arabo, molto violento, il terrorista dice di aver sparato a due persone per ”vendicare i musulmani e che viviamo e moriamo per la nostra religione”. Lo riferisce il sito belga Sudinfo, descrivendo la sparatoria che stasera ha scosso Bruxelles e l’intera Europa.