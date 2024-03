Bufera per le parole di Ceccherini: “Non vincerà Io Capitano perché vinceranno gli ebrei” – VIDEO

“Sappiate che il film della cinquina è il più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei, quelli vincono sempre”

Lo ha detto Massimo Ceccherini su Rai , ospite del programma “Da noi… a ruota libera”, scatenando come prevedibile una vera bufera con la comunità ebraica che lo ha attaccato pesantemente. Poco prima della sua battuta sugli ebrei Ceccherini aveva detto: “Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso”.

L’attore, comico e regista toscano è tra gli sceneggiatori del film “Io Capitano” di Matteo Garrone che era tra i candidati agli Oscar , come spesso accade, da guascone, tira fuori battute facili, non pensate ed ha detto quella frase che ha imbarazzato la conduttrice Francesca Fialdini che ha subito ricordato come nella categoria “miglior film straniero” sia candidato “La zona di interesse”, il film di Jonathan Glazer che racconta la vita del comandante di Auschwitz nei pressi del campo di concentramento.

Immediata la protesta della comunità ebraica. “È gravissimo e inaccettabile – hanno dichiarato Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano – che Massimo Ceccherini, candidato all’Oscar per la sceneggiatura di “Io Capitano”, abbia rilanciato a “Ruota Libera” su Rai1 uno dei più tristi e abusati stereotipi antisemiti, sostenendo che il suo film merita di vincere ma non vincerà in quanto “vinceranno gli ebrei, perchè quelli vincono sempre”.

Ceccherini ovviamente si è scusato per la frase tirata fuori d’istinto e sicuramente solo come una battuta che nulla ha a che fare con l’antisemitismo, però l’attore come direbbe un noto politico degli anni 90 “c’ha azzeccato”, l’Oscar per il migliore film internazionale è andato proprio a “La zona di interesse” come l’attore aveva previsto.