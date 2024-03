La Germania nonostante il no di Scholz potrebbe trasferire i missili Taurus all’Ucraina con un escamotage

Olaf Scholz ha ripetutamente ribadito, l’ultima volta il 4 marzo, il suo rifiuto di fornire all’Ucraina i missili Taurus a Kiev, ma secondo Annalena Baerbock, il diniego potrebbe essere superato con un escamotage

La Germania potrebbe accettare uno scambio di missili Taurus con il Regno Unito per fornire a Kiev nuovi missili a lungo raggio, nonostante il costante rifiuto del cancelliere tedesco Olaf Scholz di fornire direttamente a Kiev questo sistema d’arma. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, come riporta la Tass.

“Lo scambio di armi è, per così dire, un’invenzione tedesca”, ha detto il massimo diplomatico durante una trasmissione televisiva ARD. “Sarebbe un’opzione. E abbiamo già organizzato uno scambio simile, ma con altre armi”, ha sottolineato.

Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha dichiarato il 9 marzo al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung che Londra è pronta ad aiutare Berlino a risolvere le questioni relative alle possibili consegne di missili Taurus a Kiev. Alla domanda se si stesse discutendo di uno “scambio”, in cui Londra potrebbe trasferire i suoi missili Storm Shadow a Kiev in cambio di missili Taurus dalla Germania, Cameron ha detto che il paese è pronto a considerare tutte le opzioni per massimizzare l’impatto per l’Ucraina, ma ha rifiutato per fornire dettagli.

Scholz ha ripetutamente ribadito, l’ultima volta il 4 marzo, il suo rifiuto di fornire all’Ucraina i missili Taurus. In particolare, ha precisato che la cessione di tali armi è esclusa perché richiederebbe la partecipazione dell’esercito tedesco, il che equivarrebbe a trascinare il suo Paese nel conflitto. Tuttavia, la frazione dell’Unione cristiano-democratica e cristiano-sociale (CDU/CSU) del Bundestag voterà anche questa settimana la risoluzione per la fornitura di missili Taurus a Kiev.