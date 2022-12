Buona la prima per  Fiorello: con “Viva Rai2 batte il Tg1. Lo share vola al 14% 

Esordio con il “botto” per Fiorello che con il suo nuovo programma “Viva Rai2” batte clamorosamente il Tg1: lo share vola al 14% di

“È un qualcosa che sa di prodigio”, commenta il direttore Stefano Coletta. Fiorello inizia nel miglior modo possibile, con l’Auditel che nella fascia mattutina fa balzare Rai2 al 14,1%, battendo clamorosamente Rai1 e il Tg1 della mattina fermo al 10%. “Un grande successo per Fiorello, – ha commentato con soddisfazione l’ad Carlo Fuortes – un grande successo per la Rai: ‘Viva Rai 2!’ è una scommessa vinta ed è la dimostrazione che lavorando insieme si raggiungono risultati importanti “. Fuortes che ha fortissimamente voluto il ritorno nella Tv di Stato dello showman ha aggiunto: “Ringrazio Fiorello di aver accettato questa sfida, regalando agli italiani un risveglio fatto di leggerezza, buon umore e intelligenza. Proprio da Servizio Pubblico”.

Felice anche Stefano Coletta direttore dell’intrattenimento: “Portare quella fascia dall’1 al 14 di share sul secondo canale sa quasi di prodigio. È un progetto di grande senso, espressione piena dei doveri del Servizio Pubblico radiotelevisivo. Un morning show che unisce informazione, intrattenimento, scrittura e improvvisazione. E consegna di prima mattina l’allegria e la riflessione intelligente di cui le persone hanno bisogno e che riconoscono come autentiche. Da un punto di vista linguistico è un condensato di altissima innovazione, una formula che solo il più grande talento della tv italiana, Rosario Fiorello, può incarnare”.

E mentre lo showman lancia Cattelan come prossimo conduttore del Festival, – chissà che ne penserà Amadeus – al telegiornale dell’ammiraglia di Stato l’umore non deve essere dei migliori. Non tutti a Rai1 saranno felici, il riferimento è a Monica Maggioni che ha subito uno smacco non di poco conto: gli ascolti del telegiornale che dirige sono stati “strapazzati” da quel Fiorello che la rete ammiraglia non ha voluto.