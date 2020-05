Calcio Covid-19. C’è l’Ok: dal 20 giugno riparte la “Serie A” con i recuperi della sesta giornata di ritorno

La Lega calcio di Serie A ha deciso: dal 20 giugno il massimo campionato riparte dai recuperi della sesta giornata di ritorno

La decisione è stata assunta dall’Assemblea della Lega Serie A, riunita nella giornata di ieri alla presenza delle 20 Società collegate in video conferenza. La proposta era stata avanzata dal ministro per lo sport Spadafora e i club l’hanno accolta all’unanimità dando il via libera alla ripresa del campionato di Serie A.

Si parte nel weekend del 20/21 giugno durante il quale si giocheranno i 4 recuperi della sesta giornata di ritorno: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma, mentre la programmazione dell’ottava giornata di ritorno inizierà da lunedì 22 giugno.



Inoltre il ministro Spadafora si augura che anche la stagione 2019/2020 possa riprendere dando il via alla Coppa Italia, la cui finale è programmata per il giorno 17 giugno. Date e orari delle gare saranno resi noti dalla Lega Serie A nei prossimi giorni.

“Oggi il calcio riparte perché siamo in sicurezza – ha dichiarato il ministro a Tg2 Post – e ce lo possiamo consentire ma dobbiamo fare attenzione perché non siamo ancora del tutto fuori da questa emergenza sanitaria”.

“La preoccupazione continua ad esserci – ha aggiunto Spadafora – ed è la stessa preoccupazione che ci ha portato ad un senso di responsabilità che altri hanno chiamato indecisione o voglia di andare contro il calcio, ma era semplicemente e doverosamente un atto di responsabilità del Governi nel momento in cui eravamo in un momento di difficoltà”.