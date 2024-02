Camper va a fuoco in un parcheggio dopo un’esplosione: morte 2 persone

Due persone sono morte dentro un camper andato a fuoco in un parcheggio dopo un’esplosione

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 6 febbraio nei pressi del Decathlon in via Ferraresi, a Ferrara. Secondo quanto al momento ricostruito, sembra che all’interno del mezzo ci fossero due bombole di Gpl e in relazione alla testimonianza di alcuni passanti, che hanno riferito di un’esplosione, potrebbe essere stata una fuga di gas a provocare la tragedia.

Sul posto oltre alle volanti e al personale 118, sono arrivati i vigili del fuoco che dopo avere spento le fiamme hanno recuperato due corpi. Si tratterebbe di due familiari di nazionalità italiana ma l’identificazione è ancora in corso.

Le indagini per stabilire le cause di quanto avvenuto sono condotte dalla polizia di Stato che ha informato la Procura. Gli agenti stanno sentendo testimoni e verificando se ci sono telecamere in zona.