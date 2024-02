E’ morta a 35 anni Carlotta Dessì giornalista Mediaset: da pochi mesi aveva scoperto di essere malata

Appena lo scorso agosto aveva scoperto di essere stata colpita da una grave malattia e ieri è morta

Il mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa Carlotta Dessì, giornalista Mediaset molto nota al pubblico televisivo. Il decesso è sopravvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 6 febbraio. A dare la notizia del decesso è stato TgCom24, trasmettendo il messaggio della direzione e dei colleghi per la prematura dipartita della collega.

Dessì, 35 anni, originaria di Cagliari ma da tempo a Milano, aveva scoperto di essere ammalata nell’agosto del 2023. In pochi mesi le sue condizioni sono precipitate nonostante le cure immediate, fino al decesso di ieri.

Carlotta Dessì, giornalista Mediaset ha lavorato ini a diversi programmi del gruppo Mediaset tra cui “Mattino5”, “Pomeriggio 5” e “Fuori dal Coro”. L’ultima apparizione era stata lo scorso dicembre, nel programma condotto da Mario Giordano su Rete4 subito dopo essere stata dimessa dall’ospedale. “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno”, disse quella volta, mandando un messaggio di forza e di tenacia a tutti i telespettatori.