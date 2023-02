Carlentini (SR). Scontro tra scooter e auto: muore un 42enne titolare di una panineria. Lascia la moglie e due figli piccoli

Scontro fatale nella serata di ieri, un uomo di 42 anni è morto dopo essersi scontrato con il suo scooter con un’auto: inutile la corsa in ospedale e il susseguente intervento chirurgico



È accaduto nella serata di ieri domenica 26 febbraio, nella zona 167 a pochi passi da piazza S. Anna, a Carlentini. La vittima è Dario Greco 42 anni, di Lentini, titolare insieme al fratello della panineria Simpanino a Carlentini. Secondo una prima ricostruzione, il 42enne era alla guida del suo scooter e si stava recando al lavoro, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto. Nel violento impatto l’uomo è rimasto gravemente ferito e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che dopo aver prestato i primi soccorsi, lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale San Marco dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Tutto purtroppo si è rivelato inutile, Greco è morto poco dopo. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale. Greco, lascia la moglie e due figli piccoli.

Non appena la notizia del decesso si è diffusa, sui social in tanti hanno voluto testimoniare il cordoglio. L’associazione “Lentinesi nel mondo”, ha pubblicato una foto di Dario Greco. Vincenzo Gigliuto ha scritto: “Non ci sono parole assurdo morire così poverino condoglianze a tutta la famiglia r.i.p in pace carissimo Dario”. Messaggio di cordoglio anche da Adriana Mercorillo: “Una persona davvero perbene…. Che Dio possa aiutare la sua famiglia ad affrontare l’immenso dolore x la sua assenza….buon viaggio anima fine”.