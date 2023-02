Primarie PD. Elly Schlein è la nuova segretaria, Bonaccini concede la vittoria: “Congratulazioni e in bocca al lupo”

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico: con l’80% dei voti scrutinati, è al 53,8%, Bonaccini al 46,2%

Elly Schlein è riuscita nell’impresa di ribaltare il voto dei circoli ed è la la nuova segretaria del Partito democratico. Stefano Bonaccini dopo l’annuncio dei dati ufficiali, con lo scrutinio ancora all’80 per cento che dava Schlein in vantaggio col 53,8% dei voti, è andato in televisione e ha concesso la vittoria: “Congratulazioni e in bocca al lupo”. L’affluenza è stata attorno al milione. Per il segretario uscente Enrico Letta, che lascerà il posto a Elly Schlein. è stata “Una grande festa di democrazia e partecipazione”.