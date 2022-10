Caro bollette. Turismo in ginocchio, Federalberghi: “Europa ci aiuti, servono soldi, non crediti d’imposta”

Presidente Bocca: “Non veniamo da momenti grandiosi, ma siamo stati due anni fermi. Se l’Europa esiste, batta un colpo”

“Serve un immediato intervento importante da parte dell’Europa sul caro energia altrimenti molti alberghi e imprese turistiche chiuderanno. Hanno fatto il Recovery Fund per la pandemia e questo è come un nuovo Covid per il turismo. Per fortuna non abbiamo la malattia e la morte delle persone ma le conseguenze sulle aziende, che come gli alberghi sono energivori, sono molto simili a quelle del Covid”.

Lo ha dichiarato il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca in un’intervista all’ANSA: “Se l’Europa esiste, a questo punto batta un colpo. Oggi sui prezzi dell’energia abbiamo incrementi di 6 volte rispetto al 2019. L’Europa ha il dovere di intervenire. Deve aiutarci ma con i soldi, non con i crediti di imposta”.