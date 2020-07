Castelvetrano (TP). Avvelenati due dolcissimi cani di quartiere: sconforto tra i residenti

Due dolcissimi cani adottai da un quartiere, sono stati avvelenati dalla solita mano ignota del solito balordo

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 7,30 della mattinata di ieri, in via Virgilio Titone, a Castelvetrano, in provincia di Trapani. I due cani meticci di taglia media, Nuvola, una femmina di colore bianco e Salvatore, maschio di colore bruno chiaro, sono stati trovati morti nei pressi del cancello di un condominio, i cui abitanti li avevano adottati e giornalmente gli davano da mangiare e li accudivano. I due poveri animali molto probabilmente si sono diretti proprio in quel luogo nel tentativo di essere aiutati. I due cani erano regolarmente microcippati a nome del Comune

Straziante la scena che si è presentata agli occhi dei residenti nel vedere i due poveri animali morti a poca distanza l’uno dall’altro, ma non hanno potuto fare altro che chiamare la Polizia Municipale per la rimozione delle carcasse e per avviavre le indagini nel tentativo di risalire al balordo che ha agito.