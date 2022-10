Catania. Auto travolge due ciclisti: muore ingegnere 57enne, grave il suo amico

Una grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, un ingegnere è morto travolto da un’auto mentre era in bici, grave un suo amico

È accaduto ieri sera sull’ex strada statale 114 Catania – Siracusa, all’altezza del ristorante “Torero”, in territorio di Catania. La vittima è il 57enne Alfredo Floridia, ingegnere e docente di matematica all’Istituto “Vittorini – Gorgia” di Lentini, che lascia la moglie e tre figlie.

Secondo una prima ricostruzione ma la dinamica è in corso di accertamento dagli agenti della polizia municipale di Catania, l’ingegnere stava percorrendo in bicicletta la strada insieme ad un amico, quando, sono stati travolti da un’auto. Nel violento impatto, il 57enne è stato scaraventato sull’asfalto.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, che nulla hanno potuto fare per Floridia se non constatarne il decesso, mentre l’altro ciclista è stato trasferito in gravi condizioni al Cannizzaro di Catania. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia municipale.

Unanime il cordoglio a Lentini, Carlentini e Francofonte per la scomparsa del professore ingegnere Alfredo Floridia, 57 anni, docente di Matematica all’Istituto “Vittorini – Gorgia” di Lentini, sezione distaccata di Francofonte. L’ingegnere era sposato e padre di tre figlie, molto conosciuto, nel mondo della scuola come un insegnante modello sempre disponibile con tutti i colleghi. Un uomo gioviale, buono, mite, allego, che alternava l’insegnamento alla professione di ingegnere, ma anche la passione per la bici.