Catania. In 2 sulla moto finiscono sul guard rail: uno soccorso, l’altro trovato dopo ore muore in ospedale

Un incidente mortale si è verificato sulla tangenziale di Catania: due giovani in moto si schiantano sul guard rail, uno è morto l’altro è rimasto ferito

È accaduto intorno alle 2,30 della notte tra venerdì e sabato scorso, sulla tangenziale di Catania in territorio di Misterbianco. Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri di Misterbianco intervenuti sul luogo dell’incidente, due giovani, Davide Salerno, 34 anni che era alla guida di una moto Triumph, con Francesco Loria, di 26 come passeggero, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guardrail. Nell’urto i due sono stati scaraventati a circa 150 metri di distanza l’uno dall’altro, rimanendo entrambi feriti.

Il conducente ferito è stato trasportato all’ospedale San Marco con dei mezzi di fortuna e solo dopo che è arrivato al nosocomio di Librino avrebbe avvertito le forze dell’ordine con che con lui c’era anche un’altra persona.

E quindi stata inviata un’ambulanza che arrivata sul posto ha trovato Loria a terra, ma ancora vivo. Purtroppo però le condizioni erano disperate e il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del Garibaldi Centro.

Sull’incidente la Procura della Repubblica di Catania ha aperto un’indagine e la salma del giovane, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno dottor Regolo, è stata consegnata ai familiari per i funerali.