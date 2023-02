Catania. Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro: perde la vita un 35enne

Tragico incidente nelle vie di Catania, un noto musicista e Dj, perde la vita in un incidente con la moto



È accaduto nel pomeriggio diieri in via Cifali, nei pressi dello stadio Massimino, a Catania. La vittima è il 35enne Salvatore Cantarella, molto conosciuto nella provincia etnea come musicista e dj. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si schiantato contro un muro. L’impatto è stato violentissimo è il 35enne sarebbe morto sul colpo.

Scattato l’allarme sono arrivati i soccorsi, ma nulla hanno potuto fare per il motociclista se non costarne il decesso, sul posto anche le forze dell’ordine che hanno eseguito i rilievi. I funerali saranno celebrati oggi, martedì 21 febbraio alle ore 16 presso la Chiesa di S. Massimiliano Kolbe di Belsito.

Non appena la notizia si è sparsa, sui social sono stati pubblicati tanti i messaggi di cordoglio. Tra i primi l’Acka Catania: “Con quel sorriso immancabile, sempre disponibile, sempre gentile, pieno di energia, quante volte ti avrò detto quanto sei scarso, ….ma quanto ci hai fatto divertire… Sono arrabbiato con Te. Sappilo. Ti avrei perdonato qualsiasi torto, ma uno così grande non me lo dovevi fare. E ti immagino già con quella faccia di c**o che ridi leggendo queste parole. Ancora non ho realizzato, ma già manchi. Tanto. Ora vai, Spacca Salvatore Cantarella , spacca tutto. Esagera anche lassù, sali su una nuvola e fai alzare tutti le mani al cielo”.

Cordoglio anche dallo staff dello Stark’s Cafè: “si unisce al dolore per la perdita dell’amico Salvatore Cantarella, ormai da tempo parte integrante della nostra comunità dei live e presenza sempre gradita e apprezzata. Lo ringraziamo per i momenti lieti musicali e non che ci ha regalato, farà sempre parte della nostra famiglia. In questo momento di profonda tristezza, è altresì doveroso per noi fermarci, per cui, d’accordo con l’organizzazione e i musicisti tutti, decidiamo di rimandare gli eventi live di oggi e domani”.