Catania. Ragazza cade sulla scogliera, intervengono i pompieri: ecco il video del difficile recupero

Una ragazza di 26 anni la notte scorsa è caduta su una scogliera e per recuperarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco

È accaduto intorno all’una sul viale Artale Alagona a Catania. Un incidente che poteva avere un epilogo peggiore e che invece si è risolto positivamente. Una donna di 26 anni del luogo, per cause in corso di accertamento, è scivolata sulla scogliera. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania, che dopo essersi calati hanno raggiunto la giovane che è stata stabilizzata dal personale sanitario e poi recuperata con l’ausilio di un’autoscala e di tecniche speleo alpino fluviali (SAF).

Dopo il recupero la 26enne è stata trasportata all’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove i medici gli hanno riscontrato alcune contusioni ed un probabile trauma facciale.