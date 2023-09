Chef crolla a terra mentre lavora in cucina: Cristian muore a 38 anni. Inutile la corsa in ospedale

Un malore improvviso lo coglie mentre è ai fornelli a cucinare e nonostante la disperata corsa in ospedale Cristin muore a soli 38 anni

La tragedia si è consumata in un albergo di Lignano Sabbiadoro, noto Comune del Friuli-Venezia Giulia. La vittima è Cristian Menia di 38 anni, che stava finendo la sua stagione estiva a Lignano, dove lavorava da circa dieci anni, mentre d’inverno saliva in Val Badia. Il giovane si trovava nella cucina dell’hotel a lavorare, quando improvvisamente è stato colto da un malore improvviso ed è crollato a terra.

I colleghi hanno chiamato i soccorsi, e sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato il 28enne all’ospedale a Udine. Purtroppo nonostante il prodogarsi dei medici per Cristian non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. La procura ha disposto l’autopsia sul cadavere per chiarire cosa l’abbia portato alla morte.

Il funerale di Cristian Menia si svolgerà oggi martedì 26 settembre, alle 14.30 nella chiesa di Sant’Osvaldo, a Cima Sappada, dove ieri sera, alle 20, si è tenuta la veglia di preghiera. “Ringraziamo tutti coloro che sono stati vicini a mia mamma Maria Teresa, a mio fratello Davide e a me – scrive il fratello Stefano – e che continuano a esserci vicini in questi giorni. Abbiamo ricevuto moltissime attestazioni di affetto, anche da amici e colleghi che abitano lontano, e che ci hanno fatto capire quanto Cristian fosse benvoluto. Un grazie anche agli operatori della clinica intensiva di Udine per l’assistenza accurata che gli hanno costantemente prestato”.