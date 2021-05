Cianciana (AG). Il trattore si ribalta: perde la vita un uomo di 62 anni: inutili i soccorsi

Un 62enne è morto schiacciato sotto il trattore sul quale stava lavorando nonostante i tempestivi soccorsi

È accaduto nelle giornata di ieri, in un terreno ubicato sulla strada provinciale fra Cianciana ed Alessandria della Rocca. La vittima è Agostino Ciaccio do 62 anni, originario di Cianciana. L’uomo era alla guida di un trattore, quando, forse per una manovra eseguita non alla perfezione o un guasto meccanico, ma le cause sono in corso di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato e il 62enne è finito sotto rimanendo gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che constatato le gravi condizioni dell’uomo, lo hanno trasportato all’ospedale Civico di Palermo, dove però poco dopo l’arrivo è deceduto.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della locale stazione, coordinati dal capitano Sabino Dente della compagnia di Cammarata.