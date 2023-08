Cina: “Tra Xi e Putin dialogo strategico continuo per proteggere la giustizia e mantenere la sicurezza nel mondo”

“La cooperazione tra gli eserciti di Cina e Russia ha lo scopo di proteggere congiuntamente la giustizia internazionale e mantenere la sicurezza nel mondo”

Lo ha dichiarato – come riporta Ria Novosti – il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, Aggiungendo che “Tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin esiste un dialogo strategico continuo”.

Wang Wenbin ha sottolineato rispondendo a una domanda sulla prevista visita di Putin in Cina a ottobre che “I leader di Cina e Russia mantengono un dialogo strategico continuo in vari formati; abbiamo un’agenda fitta di impegni in tutti i settori”, ha dichiarato Wang, secondo cui Pechino e Mosca stanno lavorando per far avanzare la cooperazione bilaterale e sotto la leadership di Xi e Putin “la Cina e la Russia continueranno a sviluppare una partnership strategica globale in una nuova era”.