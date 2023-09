Cnn: i miliziani della Wagner sono tornati in Ucraina a combattere

I miliziani russi del gruppo Wagner sono di nuovo a Bakhmut, città dell’Ucraina orientale che hanno conquistato dopo feroci attacchi durati mesi lo scorso inverno

Lo riferisce la Cnn che ha raccolto le informazioni da piloti di droni ucraini che stanno combattendo intorno alla città-simbolo della guerra: “Sì, anche Wagner è qui (a Bakhmut), sono tornati, hanno cambiato rapidamente i loro comandanti e sono tornati qui”. Secondo i militari ucraini, che tendono sempre a minimizzare, la presenza della milizia del defunto Evgenij Prigozhin, “serve in parte a compensare la carenza di soldati russi”.

La notizia è stata confermata anche dai vertici militari di Kiev precisando che o combattenti del gruppo Wagner, si sarebbero posizionati nei territori controllati dai russi nell’est dell’Ucraina. Lo ha confermato a Rbc-Ucraina il capo del servizio stampa del gruppo orientale delle forze armate ucraine, Ilya Yevlash, secondo cui diversi mercenari della Wagner stanno rinegoziando i contratti con il ministero russo della Difesa e stanno tornando in Ucraina dalla Bielorussia.

“Confermiamo che sul territorio del gruppo di forze orientale sono presenti i Wagner”, ha affermato Yevlash. Si tratta, al momento, di circa 500 persone che, però a suo dire “non rappresenteranno una minaccia significativa, come prima, dal momento che il loro leader principale, Prigozhin, è morto. Queste persone sono effettivamente tra le più preparate nell’esercito russo, ma non diventeranno una minaccia significativa o punto di svolta” per Mosca.