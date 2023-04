Collegio garanzia restituisce 15 punti a Juventus, ma Corte appello dovrà dare una nuova sanzione che può essere uguale

Da stasera la Juventus è momentaneamente di nuovo terza a quota 59 punti, ma la Corte d’appello dovrà erogare una nuova sanzione che potrebbe fare riperdere i 15 oppure meno. Respinti i ricorsi di Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini, che restano colpevoli

La classifica del campionato italiano, almeno per ora, cambia ancora, il Collegio di garanzia restituisce i 15 punti alla Juventus, ma conferma la colpevolezza dei vertici per il caso plusvalenze. La società bianconera va a quota 59 punti che la pone al terzo posto, ma una classifica provvisoria, la palla infatti torna alla Corte federale d’appello che aveva condannato il club, dovrà riunirsi nuovamente con altri membri, per riformulare una nuova sanzione.

Il Collegio, si legge nel dispositivo, “rinvia alla Corte federale di appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus Fc”.