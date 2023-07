Controffensiva in difficoltà, Kiev ammette: “i russi avanzano su Kupyansk sul fronte est”

Kiev è in difficoltà sul fronte orientale nella regione di Kharkiv dove i russi non solo bloccano la controffensiva, ma addirittura avanzano

E’ questa la situazione sul terreno delle forze armate ucraine, secondo quanto riferisce la vice ministra della Difesa Hanna Malyar. “A est la situazione è leggermente peggiorata. Il nemico ha avanzato attivamente per due giorni consecutivi in direzione di Kupyansk nella regione di Kharkiv. Siamo sulla difensiva. Ci sono feroci battaglie, le posizioni cambiano più volte al giorno”, spiega.

Hanna Malyar che poi per addolcire la pillola aggiunge che “nella direzione di Bakhmut stiamo gradualmente andando avanti. Sul fianco meridionale intorno a Bakhmut c’è un’avanzata quotidiana”.