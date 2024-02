Corea del Nord  lancia nuovo missile terra-mare: Kim Jong-un supervisiona il test

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato il test di un “nuovo tipo di missile terra-acqua”

Lo ha riferito oggi l’agenzia di stampa ufficiale Kcna nell’ambito di quella che viene presentata come un’iniziativa per rafforzare la sicurezza dei confini marittimi del Paese asiatico. I missili hanno raggiunto i loro obiettivi dopo aver sorvolato il Mar del Giappone per 1.400 secondi, il leader nordcoreano ha supervisionato personalmente il test “per valutare il nuovo missile Padasuri-6 destinato alla marina”, ha precisato la Kcna aggiungendo che Kim Jong-un ha espresso “grande soddisfazione per i risultati del lancio”. I missili hanno raggiunto i loro obiettivi dopo aver sorvolato il Mar del Giappone per 1.400 secondi, ha precisato l’agenzia nordcoreana.