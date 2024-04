Corea del Nord su aiuti Usa all’Ucraina: “solo un allucinogeno, nessun aiuto potrà fermare l’esercito russo”

La Corea del Nord ha definito “allucinogeno” il pacchetto di aiuti Usa all’Ucraina, nella convinzione che nessun sostegno potrà frenare la Russia

Lo ha detto il vice ministro degli Esteri della Corea del Nord, Im Chon-il in una dichiarazione rilanciata dall’agenzia Kcna, nel mezzo del rafforzamento della cooperazione militare di Pyongyang con Mosca. “Gli aiuti militari aggiuntivi sono semplicemente un allucinogeno che allevia temporaneamente i timori” del presidente Volodymyr Zelenski, ha detto Im per il quale “nessun aiuto militare Usa sarà in grado di fermare la lotta dell’eroico esercito russo” nella difesa di sovranità e sicurezza.