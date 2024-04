Usa, 2mila manifestanti hanno protestato contro aiuti a Israele approvati dal Senato: 100 arresti

Oltre 100 manifestanti filo-palestinesi che protestavano contro il sostegno americano a Israele sono stati arrestati davanti all’abitazione a Brooklyn di Chuck Schumer, il leader dei democratici al Senato Usa

Lo riferiscono il New York Times e il New York Post. Circa 2mila manifestanti hanno organizzato la protesta vicino casa di Schumer mentre il Senato si riuniva per approvare il massiccio pacchetto di aiuti che include miliardi in assistenza militare a Israele. Tra gli organizzatori della manifestazione c’erano l’antisionista Jewish Voice for Peace, l’estrema sinistra IfNotNow e gli ebrei per la giustizia razziale ed economica.