Coronavirus. Dal 4 maggio in bar e tabacchi si ritorna a giocare al Lotto, Superenalotto e forse si potrà uscire

Dal 4 maggio prossimo si allentano le restrizioni per il contenimento del COVID-19 e si ritornerà a giocare al Lotto e Superenalotto negli esercizi autorizzati. Allo studio uscite senza autocertificazione

La misura è prevista da un nuovo decreto dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. la storica sospensione totale di giochi e lotterie fu decisa il 21 marzo scorso. Nel nuovo provvedimento si precisa che le estrazioni verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

Inoltre si potrà tornare anche a scommettere, ma esclusivamente nei corner e punti scommessa all’interno di bar e locali, non nelle agenzie. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha disposto infatti la ripresa delle “scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’Agenzia”.

Infine ma dall’11 maggio, ci sarà un ampliamento del palinsesto delle scommesse con la “ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati”.

Ma la novità più importante per un ritorno alla normalità è quella prevista dalla Fase 2 del piano Colao. Se quanto in discussione verrà approvato, finalmente dentro il proprio comune si potrà girare senza autocertificazione, che resterà ancora necessaria per andare in qualunque altra città della Sicilia . Per varcare lo stretto bisognerà attendere fino al 28 maggio. Il piano Colao prevede restrizioni per gli over 70 più esposti al rischio Covid, per loro si ipotizza l’uscita in fascia protetta dalle 10,30 alle 18.