Il presidente russo Vladimir Putin visiterà il Donbass “a tempo debito”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Accadrà sicuramente a tempo debito perché fa parte della Federazione Russa”, ha detto il portavoce in risposta a una domanda.

Alla fine di settembre, la Repubblica popolare di Donetsk (DPR), la Repubblica popolare di Lugansk (LPR) e le regioni di Kherson e Zaporozhye hanno tenuto dei referendum, non riconosciuti dall’Occidente e dall’Ucraina, in cui la maggioranza degli elettori ha votato per aderire alla Russia. Da quel momento quei territori sono stati annessi alla Russia e rivendicati come parte del territorio della Federazione.