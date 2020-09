Custonaci (TP). Va in Germania e abbandona il cane senza cibo e acqua legato alla catena: denunciata una donna

Una donna parte per la Germania e abbandona il cane legato ad una catena senza acqua e cibo: denunciata

Cornino (Custonaci): turisti legano il cane dentro una proprietà privata andata a fuoco e vanno via. Cittadini mi avvisano. Sono sul posto e ho già chiesto l’intervento dei Carabinieri per portare subito via il cane, sequestrandolo…. Gepostet von Enrico Rizzi am Sonntag, 6. September 2020

Una donna originaria di Palermo, ma in vacanza con la famiglia nella frazione di Cornino, prima di tornare in Germania, dove è residente, senza nessuno scrupolo ha abbandonato il suo cane, all’interno di una proprietà privata, legandolo ad un palo e lasciando il povero animale tra i rifiuti senza cibo e acqua.

La povera bestiola fortunatamente è stata vista da alcuni residenti, che inorriditi hanno contattato tramite Facebook, l’animalista Enrico Rizzi, che non appena ha saputo dell’accaduto ha chiamato la Polizia Locale e si è recato sul posto a liberare il cane. Dopo un controllo l’animale è risultato dotato di microchip, per mezzo del quale in breve si è risaliti alla proprietaria che è stata denunciata per abbandono e maltrattamento di animale.