Palazzolo (SR). 19Enne perde il controllo della moto e si schianta sul guard rail: muore sul colpo

Un incidente mortale si è verificato nelle giornata di ieri: un ragazzo di 19 anni e morto dopo una caduta dalla moto

È accaduto nella prima serata di ieri sulla SS124 in territorio di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. La vittima è un giovane di appena 19 anni, che viaggiava sulla sua moto di grossa cilindrata. Secondo una prima ricostruzione il centauro era uscito dal centro abitato di Palazzolo Acreide e si dirigeva verso Buccheri, quando, per cause in corso di accertamento, in un curvone ha perso il controllo della moto, scivolando sull’asfalto per decine di metri, per poi schiantarsi sul guard rail.

L’impatto è stato violentissimo e per il centauro, nonostante indossasse il casco di protezione, non c’è stato nulla da fare. A chiamare i soccorsi è stato un amico che viaggiava con la vittima ma su un’altra moto.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il del decesso del 19enne. Le indagini per ricostruire l’esattezza dinamica del sinistro, sono state eseguite dai carabinieri.