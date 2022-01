Dal 26 gennaio in Inghilterra stop a green pass, lavoro a distanza e mascherine a scuola

L’annuncio è stato fatto dal premier Boris Johnson: a partire dal prossimo 26 gennaio fine del green pass e del lavoro a distanza e stop mascherine a scuola



La decisione anticipata dal primo ministro Boris Johnson, durante il dibattito in Parlamento, sarà presa nelle prossime ore: “Grazie ai fantastici progressi con il Covid, possiamo allentare le misure”. L’intenzione è di allentare le restrizioni anti Covid a partire dal prossimo 26 gennaio.

Johnson, in particolare ha detto che non ci saranno più il certificato vaccinale (green pass), l’obbligo di lavorare da casa e di tenere la mascherina a scuola.

L’importante notizia è stata anticipata durante il suo intervento al question time al Parlamento, in una giornata che per il primo ministro britannico, è stata difficilissima. Boris Johnson ha rivendicato i “fantastici progressi” del Regno Unito sul Covid. Un successo sventolato per cercare di soffocare le critiche che continuano a piovere sulla questione “partygate”.