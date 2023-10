Dopo Borell anche Crosetto si smarca da Israele: “In guerra ospedali e civili vanno tenuti fuori”

Sembra che la linea tedesca del “con Israele a tutti i costi” non sia più la preferita dall’Europa che davanti al rischio di un genocidio in Palestina sta facendo giungere varie dichiarazioni contrarie ai piani dello Stato Ebraico

Dopo la dura dichiarazione dell’Alto rappresentate UE Borrell, oggi arriva la dichiarazione del Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, che indirettamente commenta duramente l’ordine israeliano di evaquare Gaza: “Non serve a nulla ricordare se non ci consente di imparare: significa capire dalla storia come comportarci su quello che accade oggi. La storia ci insegna che anche nella guerra si possono rispettare o no le regole umane, che quando il nemico si arrende lo si rispetta e non lo si uccide, che le donne, i bambini, gli ospedali e la comunità civile vanno tenuti fuori”.

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Cefalonia per l’anniversario dell’ eccidio degli italiani, con evidente riferimento, tra gli altri, anche alla richiesta di Israele di evacuare gli ospedali da campo a Gaza delle organizzazioni umanitarie internazionali: “Contro il terrorismo si risponde tutti insieme senza riflettere un secondo e lo si fa ricordando che ci sono dei valori anche in guerra, anche contro i nemici”, ha concluso il Ministro italiano.