Russia con la Palestina, Hamas ringrazia Putin: “Risoluzione conflitto solo con Palestina indipendente”

Il movimento di Hamas apprezza la posizione di Putin su Gaza, secondo cui per risolvere il conflitto serve “una Palestina indipendente con la sua capitale a Gerusalemme Est”



“Il movimento palestinese di Hamas apprezza la posizione del presidente russo Vladimir Putin e degli sforzi di Mosca per risolvere la situazione nella Striscia di Gaza”. Lo riporta oggi l’agenzia russa Tass, citando la dichiarazione del gruppo pubblicata sul suo canale Telegram.

“Hamas apprezza la posizione del presidente russo Vladimir Putin sull’aggressione sionista in corso contro il nostro popolo e sul fatto che non accetta il blocco della Striscia di Gaza, il blocco degli aiuti umanitari e l’attacco a civili disarmati. Affermiamo anche di accogliere con favore gli instancabili sforzi della Russia per fermare l’aggressione sionista sistematica e barbara contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza”, si legge nella dichiarazione.

In precedenza, il presidente russo ha dichiarato che Israele è stato sottoposto a “un attacco brutale” e che “la soluzione del conflitto è possibile solo attraverso l’istituzione di una Palestina indipendente con Gerusalemme Est come sua capitale”. Ha anche osservato che in caso di un’operazione di terra a Gaza “le vittime civili sarebbero inaccettabili”.

Il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov, da parte sua, ha sottolineato che l’evacuazione forzata dei residenti di Gaza è stata una violazione dei diritti umani. Ha aggiunto che i combattimenti tra Israele e Palestina dovrebbero finire.

Secondo gli ultimi dati ufficiali, più di 1.900 palestinesi sono stati uccisi dopo il rinnovato scoppio di violenza, mentre oltre 7.700 sono rimati feriti. Da parte israeliana, oltre 1.500 persone hanno perso la vita e circa 4.000 sono i feriti.