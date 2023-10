Crosetto; “C’è rischio che tra i migranti arrivino combattenti, bisogna aumentare di più i controlli”

C’è forte preoccupazione nel governo che tra le migliaia di migranti che stanno arrivando in Italia, a causa del conflitto tra Israele e Hamas, si possono infiltrare combattenti che possano mettere in difficoltà la sicurezza nazionale

Queste le preoccupazioni espresse dal ministro della Difesa Guido Crosetto a margine delle commemorazioni per l’ottantesimo anniversario dell’eccidio di Cefalonia, che si sono svolte in Grecia. “Ora diventa fondamentale difendere la sicurezza del Paese e sono convinto che questa necessità aumenterà nei prossimi mesi, – ha detto il ministro – sia perché una riesplosione dell’integralismo è possibile, sia perché fenomeni di questo tipo aumentano il rischio di immigrazione”.

“In questo momento il rischio è che non sempre ci sia un’immigrazione di povertà ma anche di soggetti che arrivino per fare del male, – ha continuato Crosetto – quindi va aumentato ancora di più il controllo perché non possiamo permetterci adesso di far entrare persone che verrebbero a combatterci”.