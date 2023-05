E’ morta Tina Turner: la Regina del Rock si è spenta a 83 anni dopo una lunga malattia

La star della musica mondiale si è spenta nella sua casa di Zurigo a 83 anni, tra i suoi successi: “(Simply) the best”, “We don’t need another hero” e “Nutbush City limits”

Si è spenta oggi “serenamente” la “Regina del Rock” mondiale Tina Turner. La cantante ormai 83enne è deceduta dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. A comunicare la morte è stato il suo staff.

Tina Turner aveva sofferto di una serie di problemi di salute negli ultimi anni tra cui un cancro, un ictus e insufficienza renale. La cantanta vantava una carriera lunghissima iniziata insieme al marito Ike negli anni ’60 con canzoni tra cui Proud Mary e River Deep, Mountain High. Poi, dopo il divorzio nel 1978, i successi sono diventati ancora più grandi da solista per tutti gli anni ’80 e ’90. Tra le sue hit indimenticabili: “(Simply) the best”, “We don’t need another hero” e “Nutbush City limits”.