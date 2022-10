Elezioni Regionali, proclamati ufficialmente gli eletti nell’agrigentino: sono 8, ecco i nomi

C’è la “fumata bianca”, resi pubblici i risultati ufficiali de lla consultazione elettorale del 25 settembre: sono otto i deputati eletti Ars nell’agrigentino

Dopo 20 giorni di caos, a seguito di riconteggi e operazioni di verifica degli uffici circoscrizionali centrali dei tribunali, gli onorevoli eletti possono finalmente festeggiare ufficialmente.

Nella provincia di Agrigento gli eletti sono: Carmelo Pace, Giovanni Di Mauro, Michele Catanzaro, Angelo Cambiano, Giusy Savarino e Riccardo Gallo che opta per il listino e lascia il posto a Margherita La Rocca Ruvolo. Sempre per la provincia di Agrigento, diventa Deputata anche Serafina Marchetta, detta Rosellina, moglie del segretario regionale dell’Udc Decio Terrana, che è stata votata da 25 elettori, me era inserita nel listino di Renato Schifani.