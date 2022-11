Elicottero precipita per maltempo, 7 i morti: 2 piloti, un medico del 118 e una famiglia con una bambina di 13 anni

Un elicottero è precipitato a causa del maltempo: sette persone perdono la vita. Tra le vittime una famiglia slovena con una ragazzina di 13 anni, i due piloti e un medico del 118 che a causa del maltempo ha scelto il volo al posto della nave

La tragedia si è consumata nella prima mattinato di oggi. Questa la ricostruzione: l’elicottero executive dell’Alidaunia è decollato alle 9.20 da San Nicola di Tremiti, poco dopo si erano persi i contatti radio scomparendo dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. Poi la tragica scoperta, l’elicottero a causa del maltempo è precipitato. Immediatamente sono state avviate le ricerche concluse intorno alle 13.30, quando la carcassa dell’Agusta A 109 I-PIKI è stata individuata in località Castelpagano, frazione di Apricena. Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

Le sette persone a bordo 7 persone sono tutte decedute. Si tratta di una famiglia di turisti sloveni: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44 e MatejaCurk Rigler, di 44 e una bambina, Liza, di 13 anni. Le altre vittime sono i due piloti, Luigi Ippolito e Andrea Nardelli e Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti. De Girolamo aveva preso l’elicottero delle 9.10 per tornare sulla terraferma, preferendo il volo al viaggio in nave a causa del maltempo.

Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha espresso il suo cordoglio. “Una tragedia immane – ha scritto in un messaggio – oggi rende ancor più grigio il cielo sulle nostre teste. Aveva deciso di tornare non per mare ma volando, perché lo aveva ritenuto più sicuro. Ora continua il tuo volo, prosegui il tuo viaggio verso un mondo certamente migliore di questo. Eri un amicone, sempre sorridente e disponibile. Buon viaggio dottore”.