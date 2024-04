Erdogan: “Il mondo islamico deve unirsi contro i massacri di Isarele che raggiungono proporzioni genocide”

Il mondo islamico deve unirsi e trovare una soluzione alla crisi di Gaza, “I massacri e la mobilitazione israeliana per la distruzione di Gaza dovrebbero cambiare l’approccio alla questione”

Lo ha detto ai giornalisti il ​​presidente turco Recep Tayyip Erdogan al suo ritorno dall’Iraq, dove si trovava in visita il 22 aprile. Lo scrive la Tass riportando una nota dell’agenzia di stampa Anadolu. “Gaza è il luogo in cui il mondo islamico deve concentrarsi, impegnarsi nel ragionamento per una soluzione e formulare politiche realistiche ed efficaci”, ha affermato il presidente, aggiungendo che la Turchia continuerà a discutere di questi temi sia con i rappresentanti del movimento radicale palestinese Hamas che con i leader dei paesi. Questa è la massima priorità della Turchia e farà tutto il possibile a tal fine, ha continuato Erdogan.

A suo avviso, sarebbe un errore considerare la questione di Gaza esclusivamente dalla punto di vista del 7 ottobre 2023, quando il conflitto israelo-palestinese si è intensificato bruscamente. “I massacri e la mobilitazione israeliana per la distruzione di Gaza dovrebbero cambiare l’approccio alla questione. L’occupazione israeliana di Gaza apre la porta ad altre occupazioni. Cercheremo di coinvolgere il segretariato dell’ONU e intraprendere un’azione congiunta. Se il mondo islamico non verrà perdere i sensi a causa dei massacri che raggiungono proporzioni genocide, potrebbe perdere completamente i riflessi. Pertanto non possiamo rimanere in silenzio, dobbiamo mobilitarci”, ha sottolineato il presidente turco.