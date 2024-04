Piero Fassino denunciato per il furto di un profumo a Fiumicino: “E’ un malinteso, io lo volevo pagare”

Piero Fassino, deputato del Pd, è stato denunciato per il furto di un profumo del valore di 100 euro dall a società Aelia Lagardère, che gestisce il duty free dell’aeroporto di Fiumicino

Il fatto è accaduto il 15 aprile scorso nel duty free dell’aeroporto di Fiumicino. Piero Fassino, ex segretario dei Ds ed ex sindaco di Torino, era in attesa di imbarcarsi per la Francia e si sarebbe recato nell’area shopping delle partenze. “Avendo il trolley in mano e il cellulare nell’altra, non avendo ancora tre mani, ho semplicemente appoggiato la confezione di profumo nella tasca del giaccone, in attesa di andare alle casse”.

Questa la versione dei fatti racconta da Fassino, che però non è andato alle casse ma è uscito e l’allarme dell’antitaccheggio si è messo a suonare ed è stato fermato dalla sicurezza.. Le giustificazioni dell’ex segretario dei Ds ed ex sindaco di Torino, non hanno convinto i responsabili del negozio che, viste le riprese delle telecamere di videosorveglianza, hanno deciso di sporgere denuncia contro il parlamentare.

Sono stupito – dice ancora Fassino al Fatto Quotidiano – per un episodio che pensavo di aver già chiarito con i responsabili”. Secondo lui quando ha messo in tasca il profumo “si è avvicinato un funzionario della vigilanza che mi ha contestato quell’atto segnalandolo a un agente di polizia. Certo non intendevo appropriarmi indebitamente di un boccettino di profumo”. La società Aelia Lagardère, che gestisce il duty free e ogni settimana denuncia decine di tentativi di furti nel settore profumeria e tabacchi, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.