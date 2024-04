Ucraina: Ancora bombe russe su Odessa e missili russi sulla città di Kharkiv

E’ di due persone ferite e quattro edifici residenziali danneggiati il bilancio di un attacco russo che stanotte ha colpito la città di Kharkiv

Lo fa sapere il sindaco della città ucraina nordorientale Ihor Terekhov, secondo cui le forze di Mosca hanno lanciato missili terra-aria S-300 colpendo il quartiere Shevchenkivskyi dove è stato distrutto un gasdotto, spiega il primo cittadino su Telegram, aggiungendo che esplosioni e incendi si nono verifivati in una zona residenziale colpita dai missili terra-aria S-300 russi. Inoltre sempre nella regione di Kharkiv missili russi hanno colpito un edificio amministrativo a Zolochiv nel distretto di Bohodukhivskyi, afferma il governatore dell’oblast Oleh Syniehubov.

Questa mattina le forze russe hanno lanciato un nuovo attacco missilistico su Odessa, a seguito del quale una donna è rimasta ferita, ha affermato Oleg Kiper, il governatore regionale di Odessa, sul suo canale Telegram, secondo quanto riferisce RBC-Ucraina.

“Alle 7 del mattino, il nemico ha lanciato un attacco missilistico su Odessa. Attualmente sappiamo di una persona ferita, una donna di 43 anni”, ha detto. Le condizioni della donna sono valutate moderate ed stata trasportata in ospedale. Inoltre, a seguito dell’attacco russo, circa 30 case sono state danneggiate dall’onda d’urto: finestre e vetri sono andati in frantumi e in alcune case sono crollati i soffitti. Nella giornata di ieri quattro persone sono rimaste ferite in diversi attacchi delle forze di Mosca sulla vicina regione di Sumy, riferisce oggi l’amministrazione militare dell’oblast citata dai media locali.