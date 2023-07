“La controffensiva ucraina sta fallendo, le forniture internazionali di attrezzature e munizioni si stanno esaurendo e i politici iniziano a preoccuparsi dei bilanci nazionali in vista delle elezioni nazionali”

Lo ha scritto l’esperto del think tank londinese Civitas, Robert Clark, in un articolo di opinione per il quotidiano, spiegando che il governo di Kiev, sostenuto dall’Occidente, potrebbe essere costretto ad accettare di fare concessioni territoriali alla Russia, il che significherebbe la loro “sconfitta devastante”, Lo riporta la Tass.

“Se Kiev fallisce nei suoi sforzi sul campo di battaglia per dividere quel ponte di terra e riconquistare gran parte del proprio territorio entro l’inverno, allora gli appelli a concessioni territoriali per risultati politici marginali diventeranno probabilmente molto più diffusi – non solo in Ucraina ma probabilmente dalle capitali occidentali , mentre la cosiddetta “stanchezza della guerra” inizia a farsi sentire, le scorte internazionali di attrezzature e munizioni si esauriscono e i politici iniziano a preoccuparsi dei bilanci interni prima delle elezioni nazionali”, ha affermato Clark, aggiungendo che “i governi di tutto l’Occidente devono essere preparati per il cupa prospettiva di concessioni territoriali”.

A suo avviso, la “controffensiva pianificata da tempo, ora al suo secondo mese, ha incontrato diversi problemi – non ultimo il fatto che Kiev sta ancora aspettando circa la metà dell’equipaggiamento militare occidentale promesso all’inizio dell’anno”.

“È incredibilmente dura per gli ucraini”, ha continuato l’esperto. “Questo sforzo estenuante avrebbe richiesto più tempo di quanto i media internazionali sono disposti ad aspettare”. L’analista ha aggiunto che “la variabile che non è dalla loro parte [ucraina] è il tempo”.

“I combattimenti inizieranno a fermarsi mentre il gelido inverno indebolisce la capacità delle truppe di condurre una guerra ad alta intensità. Ciò darà solo alla Russia più tempo per rafforzare ulteriormente le sue difese, come ha fatto lo scorso inverno”, ha scritto Clark. “A questo punto in Occidente, nel frattempo, tutti gli occhi saranno puntati sulle imminenti elezioni statunitensi, con una maggiore attenzione politica deviata dalle elezioni generali del Regno Unito. Kiev sa di avere una finestra di opportunità ridotta per capitalizzare la sua iniziativa sul campo di battaglia e riprendersi più terra possibile.”