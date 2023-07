Ucraina. Un incendio si è sviluppato in una base militare in Crimea: 2mila evacuati, chiusa l’autostrada per il fumo

A causa di un incendio nel distretto Kirovsky, l’autostrada Tavrida che collega il ponte di Crimea della città portuale di Kerch nel Mar d’Azov con Sebastopoli sulla costa del Mar Nero è stata chiusa La notizia è stata diffusa dalle autorità russe citate dall’agenzia Tass: “A seguito di un incendio scoppiato in un sito nel distretto di Kirovsky, l’autostrada Tavrida è stata chiusa. A breve verrà pubblicato un percorso alternativo per il traffico automobilistico”, ha scritto il leader locale Sergei Aksyonov su Telegram. Reuters parla di un incendio scoppiato in un campo di addestramento militare. Oltre 2000 persone dovranno essere evacuate. In precedenza, l’agenzia di stampa RBC-Ucraina aveva riferito di esplosioni nella base. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/