Fa sesso con un cane e si infetta gravemente: evirato in ospedale per salvargli la vita

È costata cara ad un uomo campano la “scappatella” sessuale con il suo cane: contrae una gravissima infezione e i medici per salvarlo da morte certa lo evirano



Il protagonista di questa grottesca vicenda è n uomo di 55 anni che per sfogare i propri bisogni sessuali ha pensato di fare sesso con il suo cane. Una storia che sarebbe rimasta roba privata sua, ma purtroppo a causa delle gravi conseguenze che ne sono derivate è divenuta di dominio pubblico.

Il 55enne infatti durante l’anomalo rapporto ha contratto una gravissima infezione ai genitali ed è stato costretto a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove ad un primo controllo gli è stata diagnosticata una grave forma di infezione alle parti intime con gonfiore, chiazze sanguinanti ed escoriazioni e immediatamente gli sono state somministrate le prime cure.

I medici per meglio curare quell’infezione grave ed estesa, per cercare di comprenderne l’origine, rivolgono al paziente una serie di domande, alcune intime e personali. L’uomo tentenna, dapprima fornisce spiegazioni vaghe, poi messo alle strette con imbarazzo confessa di aver avuto ripetuti rapporti sessuali con animali, in particolare con il suo cane.

Ma purtroppo per il 55enne nonostante il ricovero e le cure farmacologiche, l’infezione è avanzata al punto di metterne in pericolo la vita. A quel punto i medici per salvarlo da una possibile morte non hanno avuto altra scelta se non quella dell’amputazione del pene.